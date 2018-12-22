Война за независимость: штаб ООС сообщил отличные новости с Донбасса

На войне за укрепление независимости Украины на Донбассе в течение субботы, 22 декабря, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, где отмечается, что состоянием на 18:00 террористы "Л/ДНР" лишь 1 раз нарушили режим прекращения огня без использования запрещенного оружия.

"В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — отметили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы заявили о сокрушительной атаке ВСУ на Донбассе, утверждая, что украинские защитники перебросили на фронт множество танков.