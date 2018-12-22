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Война за независимость: штаб ООС сообщил отличные новости с Донбасса

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На войне за укрепление независимости Украины на Донбассе в течение субботы, 22 декабря, не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, где отмечается, что состоянием на 18:00 террористы "Л/ДНР" лишь 1 раз нарушили режим прекращения огня без использования запрещенного оружия.

"В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — отметили в ООС.

Война за независимость: штаб ООС сообщил отличные новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы заявили о сокрушительной атаке ВСУ на Донбассе, утверждая, что украинские защитники перебросили на фронт множество танков.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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