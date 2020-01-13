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13 января • обновлено в 08:33
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Война за независимость: штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

2.1т
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Российские оккупанты 12 января 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, но никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом сказано в утренней сводке пресс-центра штаба ООС 13 января.

Террористы применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие возле населенных пунктов Водяное, Новотошковское, Орехово, Травневое.

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Отмечается, что состоянием на 7:00 понедельника террористы "Л/ДНР" огневой активности не проявляли.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе возле Донецкого аэропорта.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Ещё не вечер много укропа отправились в скп
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Уф, свидомня можете выдохнуть! Но не надолго. Бурячиха и мефедрон имеют свойство заканчиваться. Ваши герои, скоро двинут за ними по собственным минным полям. Не исключаю прибавление слушателей у Слипака и порванные дупы на медицинском борту в Борисполе!
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Лазарев Ярослав, брись на концерт хору Александрова. Гіві, моторолі і захарасту привіт передавай.
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