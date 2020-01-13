Война за независимость: штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

Российские оккупанты 12 января 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, но никто из бойцов ВСУ не пострадал.

Об этом сказано в утренней сводке пресс-центра штаба ООС 13 января.

Террористы применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие возле населенных пунктов Водяное, Новотошковское, Орехово, Травневое.

Отмечается, что состоянием на 7:00 понедельника террористы "Л/ДНР" огневой активности не проявляли.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе возле Донецкого аэропорта.

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