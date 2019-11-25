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25 ноября • обновлено в 13:38
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Россия перебросила на Донбасс снайперов и неустановленное оружие

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В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, в частности у Крымского на Луганском направлении, вооруженные формирования России полчаса обстреливали опорные пункты подразделений ОС.

Огонь оккупанты вели с ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также отмечается, что командование ВС РФ до сих пор использует временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава своих подразделений специального назначения. В то же время оккупанты продолжают испытывать там новые образцы вооружения.

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На Донбасс прибыли снайперы из России

На Донбасс прибыли снайперы из России

pervoe.fm

В частности, на прошлой неделе к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки, а также снайперскими винтовками неустановленного образца.

"Эти кадровые военнослужащие РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп", – говорится в сообщении.

В то же время подразделения Объединенных сил как всегда находятся на страже и готовы дать отпор коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск, а также в целом сдерживать вооруженную агрессию России на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате враждебных обстрелов на Донбассе 24 ноября. В то же время в целом за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

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Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Теги
Министерство обороны Украины ООС
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