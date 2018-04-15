"Война - надолго": в АТО оценили опасность реванша Путина

Украинские военные, которые находятся на передовой, считают, что война на Донбассе продлится еще несколько лет.

"Долго еще будем воевать. Несколько лет точно. Проблема заключается не в Донбассе, а в человеке, который сидит в Кремле", - убежден военный с позывным "Майор", сообщает "ТСН".

При этом офицер 93-й бригады Валерий Глебов не исключил, что президент России Владимир Путин захочет отыграться на Украине после удара США и союзников по Сирии.

"Еще одна у него поражение в Сирии, и он может, как дать заднюю, а может, как раненый зверь", - сказал он.

Отмечается, что силы АТО на линии фронта готовятся к любому развитию событий – от ударов крылатых ракет к наступлению российской армии.

Как сообщал "Обозреватель", министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина готовит сценарии для разного развития событий в стране, включая как масштабное вторжение России.