Война на Донбассе: Гай сказал, что стоит за убийством медиков ВСУ

Россия и ее наемники пытаются обострить ситуацию на Донбассе накануне выборов в Верховную Раду Украины.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал участник войны на Донбассе и волонтер Мирослав Гай, комментируя обстрелы санитарных автомобилей в зоне Операции Объединенных сил. По его мнению, данные обстрелы – целенаправленная акция оккупантов.

"У нас идет война и они стреляют. Хочу добавить, что за эти два дня была обстреляна машина не только с нашими медиками, еще была обстреляна машина полиции, были обстрелы гражданских объектов в Авдеевке. В целом по линии разграничения происходили обстрелы с крупнокалиберной артиллерией, передвигались снайперы. Это происходит перманентно каждый день, просто сейчас мы обратили внимание после заявлений президента Зеленского о том, что будет достигнуто прекращение огня", – отметил Гай.

"Скорее всего, это целенаправленная акция. "Хаммер" медиков был очень хорошо маркирован – не перепутаешь, что это машина не медиков. Но хочу сказать, что на войне – что в Сирии, что в Чечне, что в Украине – российская сторона, наемники и кадровые военные, особой толерантностью ни к медикам, ни к гражданским не отличаются", – заявил он.

По словам ветерана, оккупанты в последнее время усилили обстрелы, которые можно назвать военными преступлениями: "Они стреляют по гражданским объектам, во вторник в Авдеевке были "прилеты" в частный сектор, слава богу, никто не погиб. Это система".

Гай отметил, что такими действиями оккупанты провоцируют гуманитарную катастрофу в Украине и пытаются повлиять на политические решения украинского руководства.

"Президент Зеленский и его команда обещали, что они быстро найдут, как принести мир на Донбасс и остановить войну. Российская сторона шантажирует Украину, во-первых, пленными, во-вторых – возможностью расширить свою агрессию и усилить обстрелы местных жителей. Перед выборами Зеленский хотел бы, чтобы его рейтинги не падали, и потому он согласится на любое предложение РФ, чтобы хоть как-то остановить огонь. Это целенаправленно, они это знают", – добавил он.

inforesist.org Машина погибших медиков на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 июля под Мариуполем террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

2 июля в Марьинском районе Донецкой области террористы снова обстреляли автомобиль медиков-волонтеров. В результате два человека получили ранения.

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