"Воины, а не солдаты": истории и фото 13 героев, погибших в сентябре

В сентябре, несмотря на продолжение "перемирия", бои на Донбассе не утихали. Свои жизни на фронтах войны за независимость в этом месяце отдали 13 защитников Украины. Самому молодому павшему воину едва исполнился 24 года, самый старший - пару месяцев не дожил до 48-ми.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить тех, кто ценой собственной жизни защищал мир, независимость и будущее нашего государства.

Александр Грицаюк, 24 ОМБр, 47 лет

Александр Грицаюк

Александр Владимирович Грицаюк родился 7 ноября 1971 года в с.Сарны Монастирищенского района на Черкасщине. Жил в городе Христиновка Черкасской области. В 1989 году выучился на электромеханика. С 1991 по 2003 год работал в колхозе "Победа" в Сарнах. С 2004 по 2017-й – в производственном подразделении "Локомотивное депо Христиновка". Впоследствии заключил контракт с ВСУ.

Сержант 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Во время вражеского обстрела позиций ВСУ в районе Марьинки 25 августа получил минно-взрывное ранение. Многочисленные осколки нанесли открытое проникающее ранение живота, множественные ранения конечностей и туловища, повредили кишечник. Воина эвакуировали в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи до последнего боролись за жизнь Александра. Однако 1 сентября сержант Грицаюк скончался.

"Это был очень общительный и позитивный человек... Надежный друг и побратим, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", – вспоминают Александра товарищи из "24-ки".

У погибшего воина остались жена и четверо детей.

Андрей Проценко, 138 радиотехническая бригада Воздушных сил Украины, 24 года

Андрей Проценко

Андрей Юрьевич Проценко родился 30 сентября 1994 года в селе Бохоники Винницкого района Винницкой области. Окончил Гниванское училище по специальности "ремонт автомобилей". С 2014 года проходил службу в 748 отдельной радиолокационной роте 133 радиотехнического батальона 138 радиотехнической бригады. Участвовал в боевых действиях. Перед гибелью был откомандирован в 36 отдельную бригаду морской пехоты.

Погиб около 5 утра 2 сентября в районе Водяного Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения в шею, нанесенного враждебным снайпером

У погибшего воина остались родители и сестра.

Эдуард Шахов (Шах), полк "Азов", 26 лет

Эдуард Шахов

Эдуард Шахов (псевдо "Шах") родился 12 декабря 1993 года в селе Долинское Чаплинского района Херсонской области. Однако большую часть сознательной жизни он прожил на Донбассе. Окончил исторический факультет Донецкого национального университета.

В "Азов" пришел летом 2015 года. Служил в третий роте второго батальона в звании младшего сержанта. Был командиром отделения и занимал должность парамедика.

4 сентября на Светлодарской дуге получил несовместимое с жизнью ранение. Вражеский снайпер попал ему в грудную полость в области сердца. Воина срочно эвакуировали в центральную районную больницу города Бахмут. Однако несмотря на все усилия медиков спустя час Эдуард умер.

Побратимы вспоминают Эдуарда Шахова как добросовестного и способного воина, общительного и искреннего парня, который пошел служить, потому что не смог оставаться в стороне, когда на украинскую землю пришел враг.

"Погиб боец, которого я знал с 2015 года, когда он пришел на войну как доброволец, как патриот Украины. Сейчас он уходит от нас как воин, погибший на боевом посту с оружием в руках. Мы все запомним его как парня, который спешил жить и олицетворял позитив для всего подразделения. Таким он и останется в наших сердцах. Его гибель должна нас закалить, сделать нетерпимыми и более жестокими к врагу", - отметил "Гатти", командир роты, в которой служил Шахов.

У павшего воина остались родители.

Михаил Ткачишин, 53 ОМБр, 30 лет

Михаил Ткачишин

Михаил Владимирович Ткачишин родился 20 сентября 1988 года в Херсоне. В последнее время вместе с семьей жил в Львовской области.

Сержант Ткачишин с апреля 2019 служил по контракту в 5 роте 2-го батальона 53 отдельной механизированной бригады в должности гранатометчика. До этого был инструктором в 184-м учебном центре.

5 сентября около 20.30 погиб от пули вражеского снайпера неподалеку от Горловки. До своего 31-летия он не дожил две недели.

"Он был очень общительным и очень искренним парнем, слыл способным воином. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Михаила Ткачишина... За гибель нашего побратима противнику отплатим во сто крат ", – обещают в 53-й бригаде.

В павшего воина остались родители, жена и 5-летний сын.

Николай Обуховский, 36 ОБрМП, 32 года

Николай Обуховский

Николай Николаевич Обуховский родился 10 октября 1986 года в селе Мечетня Кривоозерского района Николаевской области. Прапорщик 36 отдельной бригады морской пехоты им.контрадмирала Михаила Белинского.

Погиб в результате вражеского обстрела около 23.00 11 сентября вблизи Волновахи. В этом же бою погиб еще один воин 36 ОБрМП – Александр Линчевский.

"Под плотным свинцовым огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - противник прикрывал работу своего снайпера, в результате чего наши воины получили несовместимые с жизнью ранения. Вражеские пули унесли жизни двух наших морпехов: прапорщика Обуховского Николая и матроса Линчевского Александра", - сообщили в 36 ОБрМП.

У воина осталась жена и маленькая дочь.

Александр Линчевский, 36 ОБрМП, 21 год

Александр Линчевский

Александр Валерьевич Линчевський родился 16 апреля 1998 года в селе Матусив Шполянского района Черкасской области. Учился в Черкасском государственном технологическом университете.

Служил по контракту в 1 отдельном батальоне морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты им.контрадмирала Михаила Белинского помощником гранатометчика.

11 сентября вблизи Волновахи Александр Линчевский погиб во время вражеского обстрела.

Валерий Шатурский, 15 Славянский полк Нацгвардии, 46 лет

Валерий Шатурский

Валерий Георгиевич Шатурский ("Череп") родился в 1974 году в селе Чернобаевка Белозерского района Хмельницкой области. Проживал в Мариуполе. Младший сержант, снайпер батальона спецназначения "Донбасс" 15-го отдельного полка Национальной Гвардии Украины. Воевал на Донбассе с 2015 года.

Погиб 12 сентября около 15.00 во время обстрела от смертельного пулевого ранения.

"Валерий был спокойным и уравновешенным. Любил, чтобы все было четко и качественно. Между прочим, имел золотые руки и постоянно что-то ремонтировал, будь то ноутбук или, например, стол. Все делал с душой", – вспоминает побратим погибшего, майор Артем Ивченко.

У воина осталась жена и дети.

Михаил Цимбалистый, 74 разведывательный батальон, 34 года

Михаил Цимбалистый

Михаил Васильевич Цимбалистый родился 29 июля 1985 года в с.Увисла Гусятинского района Тернопольской области в офицерской семье. Отец – подполковник запаса, брат – подполковник ВСУ.

Жил в Тернополе.

В 2010 году окончил Национальную Академию сухопутных войск.

Майор-разведчик Михаил Цимбалистый служил в 74 отдельном разведывательном батальоне.

13 сентября был ранен вражеским снайпером в районе Павлополя Донецкой области. Ранение оказалось смертельным: 14 сентября воин умер.

"Мы росли на одном районе и в одной компании. Миша всегда был скромным, сдержанным и старался быть всегда собой. Он жил настоящей жизнью и погиб как Герой!", - вспоминает знакомый погибшего воина Дмитрий Гайдук.

"Он был образцом преданного служения украинскому народу, профессиональным командиром, примером для всего личного состава вуза", - таким запомнили Михаила в академии, где он учился.

Максим Кондратюк, 8 отдельный полк спецназначения, 26 лет

Максим Кондратюк

Максим Владимирович Кондратюк родился 24 июля 1993 года в городе Красилов Хмельницкой области. Жил в Хмельницком.

На войне – с мая 2014 года. Воевал в составе 8 отдельного полка спецназначения.

10 сентября во время выполнения боевого задания группа старшего сержанта Кондратюка подорвалась на взрывном устройстве. От многочисленных осколочных ранений воин скончался 14 сентября во Харьковском военном госпитале.

"Максим мой друг. Он настоящий, честный, откровенный, верный во всем, и настоящий патриот своей Родины. Мы с ним призваны на контракт и пришли в полк почти одновременно. Некоторое время служили в одном подразделении. Он получил очень тяжелые ранения. Другой на его месте, наверное, сразу бы погиб. Макс боролся за жизнь еще четыре дня и умер в Харьковском госпитале 14 сентября. От имени своих боевых побратимов выражаю искренние и глубокие соболезнования его родным и близким. Мы своих, а тем более тех, кто улетел на небо, не бросаем! Мы обязательно отомстим врагу за брата и всегда будем поддерживать его дочь и беременную жену, которая скоро должна родить", - вспоминает побратим погибшего, Александр.

У погибшего воина осталась беременная жена и трехлетняя дочь.

Владислав Рой, 53 ОМБр, 25 лет

Владислав Рой

Владислав Рой родился 30 августа 1994 года в селе Риздвянка Новониколаевского района Запорожской области.

Призван в ряды ВСУ в декабре 2018 года. С марта 2019-го воевал в составе 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" 53 отдельной механизированной бригады. Стрелок-помощник гранатометчика.

Погиб 17 сентября во районе Торецка результате смертельного ранения, полученного во время вражеского обстрела.

Храбрым воином и верным товарищем запомнят его побратимы.

Дома погибшего воина ждали мама и младшая сестра.

Андрей Сторожук, 28 ОМБр, 27 лет

Андрей Сторожук

Андрей Сторожук родился 1992 года в селе Педосы Хмельницкого района Винницкой области.

Воевал на Донбассе в составе 28 отдельной механизированной бригады.

24 сентября, во время выполнения боевого задания недалеко от Марьинки Донецкой области был ранен вражеским снайпером. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

У погибшего воина осталась жена и 2-летний сын.

Александр Маркив, БШР НГУ, 38 лет

Александр Маркив

Александр Маркив родился 6 августа 1981 года года в городе Обухов Киевской области. В 2003 году окончил Академию государственной налоговой службы Украины в Ирпене с дипломом специалиста по финансовому праву. Работал юристом, менеджером, таможенным брокером и специалистом по логистике.

Увлекался военной историей и историческими реконструкциями, был членом клуба военно-исторической реконструкции ВИК "Повстанец", специализирующегося на УПА и войсках времен УНР. Там получил псевдо "Чумак".

Участник Революции достоинства. Когда началась война, в марте 2014-го добровольцем вызвался идти на войну в составе 72 отдельной механизированной бригаде, где служил до февраля 2015 года, последняя должность – командир взвода. Впоследствии, пройдя сложный отбор, перешел в Бригаду быстрого реагирования НГУ, где служил командиром зенитно-ракетного взвода.

Принимал участие во многих боях русско-украинской войны. В частности, успел повоевать на границе, а также под Амвросиевкой, Зеленопольем и в Гранитном.

27 сентября около 17:00 на Светлодарской дуге был ранен в лицо. С сверхтяжелой травмой старшего лейтенанта Маркива был эвакуирован в Светлодарск городской больницы. Умер он около 19.30 во время операции.

Те, кто знал Александра, вспоминают: в свое время он снимался в фильме "Холодный Яр. Воля Украины - или смерть", продюсированного ВОО "Не будь байдужим". По сюжету фильма повстанец отряда атамана Черного Ворона, которого играл Александр, погибает от пули в лицо...

"Командир 4-й бригады НГУ полковник Миропольский рассказал, что вечером 27 сентября позиции бригады были обстреляны снайпером. Наши в ответ ударили артиллерией. Маркив вызвался быть корректировщиком огня. Но враг тоже держал артиллерию начеку. Саша получил осколок в лицо и умер в больнице во время операции", - рассказал побратим Маркива, журналист Евгений Лешан.

"Он был патриотом с большой буквы, он был националистом до корней волос, он был сыном, мужем и отцом", - вспоминает о воине его боевой товарищ Анатолий Штефан.

В качестве собственного жизненного кредо на своей странице в Фейсбуке Александр написал: "Прав Сирко – " Рубить в пень! Не надо нам рабы и трусы!" Им все равно, лишь бы прожить... пану служат! Рубить в пень!!! Всех, кто предал Родину! Всех, кто приступить к работе не спешит!".

У павшего воина остались жена и 9-летний сын.

Владимир Аджавенко, 56 ОМПБр, 24 года

Владимир Аджавенко

Владимир Аджавенко ( "Аджа") родился в 1995 году. Жил в Мариуполе Донецкой области. Увлекался боксом – тренировался в мариупольском клубе "Портовик".

Старший сержант 56 отдельной мотопехотной бригады, до того - разведчик-наводчик БСП "Донбасс" НГУ.

Участвовал в боях за Широкино в составе "Донбасса", впоследствии подписал контракт на службу в 56 бригаде.

11 сентября вблизи поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области получил тяжелое сквозное ранение головы пулей вражеского снайпера. Первую помощь получил в Селидово. Затем бойца эвакуировали в больницу Мечникова в Днепре.

"Пуля вошла под левым глазом и вышла через височную кость, поломав при движении кости черепа. Растрощено левое полушарие, критическая потеря крови... Ночь в операционной – и на утро Владимир открыл глаза", - сообщал 12 сентября главный врач Мечникова Сергей Рыженко.

Однако улучшение было преходящим. Воина держали на аппарате искусственной вентиляции легких. А 28 сентября около 23.30 Владимир Аджавенко умер.

"Он и его друзья (три-четыре человека) были тяжелыми "подростками" для батальона в целом и для третьей роты в частности. Они рвались в бой, а боя все не было... Фраза, которую я запомнил на всю жизнь "Я воин, а не солдат!" принадлежит именно ему," Адже", - вспоминает о павшем бойце его взводный, военнослужащий "Донбасса" Дмитрий Бабкин.

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