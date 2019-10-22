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23 октября • обновлено в 01:08
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Хотят "убрать" ВСУ с Донбасса: разоблачена новая уловка оккупантов с SMS

1.3т Читать материал на украинском

Военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с договоренностью развести войска на Донбассе начали приходить SMS-сообщения странного содержания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Константин Реуцкий, показав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"SMS-спам для бойцов ВСУ. Накануне "второго Минска" и наши дни. Меняется текст, но не цель", – написал он, сравнив новые сообщения с полученными в феврале 2019 года.

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Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка

Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка

Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка

Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка

Фото Anastasia Magazova

"Разведение сил не позор, а первый шаг к миру", сказано в новых SMS, которые получили бойцы ВСУ. "Окружения нет, уходим", – написано в предыдущих.

Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка

Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка

Фото Serhiy Morgunov

Таким образом, с помощью SMS-рассылки украинских военных снова попытались убедить оставить свои позиции на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс ООС Вооруженные силы Украины
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