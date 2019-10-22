Хотят "убрать" ВСУ с Донбасса: разоблачена новая уловка оккупантов с SMS

Военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с договоренностью развести войска на Донбассе начали приходить SMS-сообщения странного содержания.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Константин Реуцкий, показав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"SMS-спам для бойцов ВСУ. Накануне "второго Минска" и наши дни. Меняется текст, но не цель", – написал он, сравнив новые сообщения с полученными в феврале 2019 года.
Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка
Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка
Фото Anastasia Magazova
"Разведение сил – не позор, а первый шаг к миру", – сказано в новых SMS, которые получили бойцы ВСУ. "Окружения нет, уходим", – написано в предыдущих.
Оккупанты разослали ВСУ SMS: разоблачена уловка
Фото Serhiy Morgunov
Таким образом, с помощью SMS-рассылки украинских военных снова попытались убедить оставить свои позиции на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
После этого боевики регулярно обстреливали участки разведения сил.
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