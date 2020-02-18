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18 февраля • обновлено в 18:21
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Военные России пошли в атаку на Луганщине: появилась реакция СБУ

1.1т
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СБУ начала досудебное расследование по факту обстрелов украинских позиций вооруженными формированиями РФ утром 18 февраля в Луганской области.

"Уголовное производство по ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины расследуется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области", – сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи СБУ установили, что около шести часов утра оккупанты начали обстрел из запрещенного "Минском" крупнокалиберного вооружения в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское, Хутор Вольный.

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Также террористы предприняли попытку прорыва через линию разграничения – один боец ВСУ погиб, еще четверо ранены.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Тег
Служба безопасности Украины
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