Военные России пошли в атаку на Луганщине: появилась реакция СБУ

СБУ начала досудебное расследование по факту обстрелов украинских позиций вооруженными формированиями РФ утром 18 февраля в Луганской области.

"Уголовное производство по ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины расследуется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области", – сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи СБУ установили, что около шести часов утра оккупанты начали обстрел из запрещенного "Минском" крупнокалиберного вооружения в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское, Хутор Вольный.

Также террористы предприняли попытку прорыва через линию разграничения – один боец ВСУ погиб, еще четверо ранены.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку не просто провокацией, а попыткой сорвать мирный процесс на Донбассе, и пообещал адекватный ответ.

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