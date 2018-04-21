"Киданули" в Крыму: пойманный наемник "ДНР" разоткровенничался на камеру

Украинские военные задержали на линии разграничения в зоне АТО мужчину, который служил в рядах террористов "ДНР" механиком-водителем.

Видео допроса задержанного опубликовало на YouTube Военное телевидение (Центральная телерадиостудия Министерства обороны Украины).

"На днях украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, задержали очередного боевика российско-оккупационных войск. Им оказался ранее судимый, Вяльшин Руслан Ахметович, 1981 года рождения", - сказано в описании к видео.

Мужчина заявил, что он родом из временно оккупированной Макеевки. В 2015 году пошел в местный "военкомат", чтобы вступить в ряды террористов.

"Первое место службы - 9 полк, огнеметный взвод, механик-водитель, село Безыменное", - рассказал Вяльшин.

По его словам, в рядах "ДНР" он ходил в караулы, ремонтировал машины, охранял их вместе с вооружением, в общей сложности служил до 6 января 2016 года.

После этого он отправился на заработки в оккупированный Крым, где его "киданули", и, вернувшись на Донбасс, снова отправился в "военкомат" где его направили в так называемый "11-й полк" механиком-водителем.

Как рассказал задержанный, "зарплата" наемников составляет 15 тысяч рублей (около семи тысяч гривен).

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ООН озвучили число жертв войны на Донбассе.