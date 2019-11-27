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29 ноября • обновлено в 12:19
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"Вода водная": известная журналистка упрекнула коллег за расследование о Корбане

9.1т
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Известная журналистка Наталия Влащенко высмеяла расследование своего коллеги Дениса Бигуса в программе "Наші гроші" о рабочих связях мэра Днепра Бориса Филатова и бизнесмена Геннадия Корбана.

По ее словам, ведущий оперировал чужими и всем известными фактами. Ироничный пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Давно не смотрю никаких расследований, так как в этой бесконечной череде – кто к кому подъезжает и кто от кого отъезжает – сути немного. Одни намеки. А намекать можно на что угодно. Например, если из 27-минутного сюжета расследования – 6 минут составляет задержание Корбана несколько лет назад, то это "вода водная", – отметила она.

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Влащенко упрекнула программу "Наші гроші" за расследование о Корбане

Влащенко упрекнула программу "Наші гроші" за расследование о Корбане

Журналистка заявила, что использованные в сюжете кадры – не новые. При этом ведущий Денис Бигус оперирует только намеками.

"Когда только на 8-й минуте он говорит: "ну что, поехали по сути", то это комично. То есть почти треть расследования была давно известной беллетристикой. Намекать можно и на давно известное, что в каждом украинском городе все друг к другу подъезжают и отъезжают. Сам Денис же что- то делал у Сытника с неподъемным букетом роз. Наверное, расследовал что- то", – иронично подчеркнула она.

А также добавила, что даже "встрепенулась", когда ведущий сказал, мол, с момента ареста "Корбан ушел в небытие".

"Денис Бигус, год назад Корбан давал мне большое интервью на телеканале Zik, в котором подробно рассказывал и о конфликте с Порошенко, и об эмиграции, и о взаимоотношениях с Филатовым, и о том, чем планирует заниматься. На человека "из небытия" похож не был", – подытожила Влащенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава партии "УКРОП", бизнесмен Геннадий Корбан высказался против реализации "формулы Штайнмайера" на Донбассе. Он заявил о том, что против мира любой ценой, учитывая, что у власти находятся "малообразованные, малоначитанные и некомпетентные люди".

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Автор
Дина Баронова
Персоны
Наташа Влащенко Геннадий Корбан Борис Филатов Денис Бигус
Место
Украина
Теги
СМИ расследование
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Влащенко така зелена.
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