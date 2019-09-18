Вода по графику: в засыхающем Крыму произошло новое ЧП

В аннексированном Крыму, в ряде сел Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также на многих улицах Симферополя с 27 до 30 сентября будет отсутствовать водоснабжение.

Причиной тому – работы по переустройству сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщило на своей странице в Facebook предприятие оккупантов "Вода Крыма".

В некоторых местах воду будут подавать в эти дни по графику.

Проблемы с водой в Крыму "24"

"Перебои с водой связаны с работами по переустройству сетей холодного водоснабжения, которые ведутся в районе села Приятное Свидание в Бахчисарайском районе. Работы проходят в рамках реализации объекта федеральной целевой программы "Строительство автомобильной дороги "Таврида", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

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