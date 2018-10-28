''Вода из Днепра - единственный выход'': Крым оказался в шаге от катастрофы

В центральной части аннексированного Россией Крыма наблюдается острая нехватка пресной воды.

Об этом заявил бывший первый заместитель главы украинского Государственного агентства водных ресурсов Михаил Яцюк, передает "Крым.Реалии". Он рассказал, что на поиск дополнительных источников воды на полуострове нужна колоссальная сумма.

Как считает специалист, у каждой реки или водозаборной площади есть ресурс, который можно изымать. Но если же его полностью аккумулировать, это может привести к серьезным нарушениям экологической обстановки в бассейнах рек.

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В свою очередь Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар убежден, что в Крыму не хватает мощной опреснительной установки для очистки вод.

"Получается, что единственный выход - дать воду из Днепра, но Северо-Крымский канал же сухой, он разрушается. Можно выделить не 19, а 190 миллиардов, но если нет воды, откуда ее взять?" - спрашивает он.

Напомним, в Кабмине заявили, что для возможного восстановления подачи воды в Крым Россия должна официально признать его оккупацию. При этом Москва ни разу официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения.

Ранее сообщалось, что на восстановление экосистемы Крыма после засухи понадобится минимум лет 10.

Как писал OBOZREVATEL, Кремль предоставил несколько вариантов решения проблемы с водоснабжением на аннексированном полуострове.