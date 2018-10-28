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''Вода из Днепра - единственный выход'': Крым оказался в шаге от катастрофы

5.6тЧитать материал на украинском

В центральной части аннексированного Россией Крыма наблюдается острая нехватка пресной воды.

Об этом заявил бывший первый заместитель главы украинского Государственного агентства водных ресурсов Михаил Яцюк, передает "Крым.Реалии". Он рассказал, что на поиск дополнительных источников воды на полуострове нужна колоссальная сумма.

Как считает специалист, у каждой реки или водозаборной площади есть ресурс, который можно изымать. Но если же его полностью аккумулировать, это может привести к серьезным нарушениям экологической обстановки в бассейнах рек.

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В свою очередь Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар убежден, что в Крыму не хватает мощной опреснительной установки для очистки вод.

"Получается, что единственный выход - дать воду из Днепра, но Северо-Крымский канал же сухой, он разрушается. Можно выделить не 19, а 190 миллиардов, но если нет воды, откуда ее взять?" - спрашивает он.

Напомним, в Кабмине заявили, что для возможного восстановления подачи воды в Крым Россия должна официально признать его оккупацию. При этом Москва ни разу официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения.

Ранее сообщалось, что на восстановление экосистемы Крыма после засухи понадобится минимум лет 10.

Как писал OBOZREVATEL, Кремль предоставил несколько вариантов решения проблемы с водоснабжением на аннексированном полуострове.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Юрий Медовар
Место
Украина
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Израильские специалисты разработали проект по обеспечению Крыма водой! Проект предусматривает как строительство новых водозаборников.(для сбора естественной воды), так и системы опреснения морской воды. У Израиля 73% воды дают опреснители. Проблема с водой в Израиле практически решена. Это же ждёт и Крым.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Michael Kuksov, не ври, Мойша. Столько воды, сколько шло из Днепра, ни одна опреснительная установка не потянет. Вода эта золотая будет. Я лично бывал в городах Испании, где всё городское водоснабжение работает на опреснённой воде, питьевую люди покупают в магазинах, даже есть фонтаны, но никто не поливает ей огромные сельскохозяйственные территории. А знаешь почему? Вода из опреснителя — мёртвая вода, если ей часто пользоваться, будут проблемы с зубами, волосами и почками.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
За пять лет оккупации кацапы уже бы могли и опреснительные установки в Крыму построить и запустить. Никто не мешал. Разве что кацапская тупость наследственная, да их поголовная рукожопость
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Россия решила проблему с электроснабжением, решит проблему и с водой. Все равно бандеровцам не видать больше Крыма, как своих ушей)) Эпичный поджопник, который получили бандерлоги в Крыму, навсегда войдёт в историю.
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