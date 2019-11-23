В аэропорту Львова произошло ЧП с пассажирским самолетом: фото

В аэропорту Львова в субботу, 23 ноября, произошло ЧП с самолетом – он съехал со взлётно-посадочной полосы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич, опубликовав также фотографию с места инцидента (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что ситуация случилась около 09:00 с воздушным судном Boeing в международном аэропорту имени Даниила Галицкого.

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого Tripway.com

Кроме того, согласно карте полетов, над Ивано-Франковском утром 23 ноября летал самолет сообщением "Стамбул – Львов", который не мог приземлиться в аэропорту "Львов".

Маршрут лайнера "Стамбул – Львов" Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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