В аэропорту Львова произошло ЧП с пассажирским самолетом: фото

В аэропорту Львова в субботу, 23 ноября, произошло ЧП с самолетом – он съехал со взлётно-посадочной полосы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич, опубликовав также фотографию с места инцидента (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Уточняется, что ситуация случилась около 09:00 с воздушным судном Boeing в международном аэропорту имени Даниила Галицкого.
Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого
Tripway.com
Кроме того, согласно карте полетов, над Ивано-Франковском утром 23 ноября летал самолет сообщением "Стамбул – Львов", который не мог приземлиться в аэропорту "Львов".
Маршрут лайнера "Стамбул – Львов"
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, ранее:
В международному аэропорту "Одесса" отменили все рейсы до 18:00 22 ноября в связи с аварией Boeing 737-8F2 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего по маршруту "Стамбул – Одесса". Воздушные судна направляли в другие аэропорты.
Авария с Boeing 737-8F2 стала второй в одесском аэропорту за сутки. 20 ноября при взлете у небольшого частного самолета отломилась стойка шасси.
Ранее украинский самолет не смог приземлиться в Черновцах из-за плотного тумана. Рейс МАУ PS41 направлялся из Киева.
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