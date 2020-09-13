Во Львове подростки до смерти избили старика

Во Львове задержали двух подростков, которые избили до смерти 71-летнего мужчину и нанесли тяжкие телесные повреждения его товарищу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Как отмечается, тело с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном здании. В соседней комнате лежал мужчина с многочисленными телесными повреждениями.

Правоохранители установили личность погибшего 70-летнего львовянина и его товарища – 64-летнего жителя Львова. Последнего медики госпитализировали. Сейчас он находится в коме.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников всех подразделений полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковщены в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", – рассказал глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры предосторожности. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на территории средней школы №102 подростки избили ученика с инвалидностью. Инцидент произошел 5 сентября на спортивном стадионе. Туда мальчик один отправился на прогулку.

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