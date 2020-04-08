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8 апреля • обновлено в 08:30
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Во Львове лидера рок-группы "Лесик Band" Дацюка жестоко убил бездомный

7.7т
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Во Львове жестоко убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка – на него напал с ножом бездомный.

Трагедия произошла вечером 7 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

"На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода "Кинескоп", мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы "Лесик Band" (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия", – поделился Зинкевич.

Ножом в сердце: во Львове жестоко убили лидера украинской рок-группы

Facebook Игоря Зинкевича

Стало известно, что Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца, медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Нападавшего опознали, он задержан.

Смерть отца подтвердила дочь Дацюка Кристина.

"Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки как-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышное прощание. Светлая тебе памяти, наш Дюдя", – написала она в Facebook.

Ножом в сердце: во Львове жестоко убили лидера украинской рок-группы

ТСН

Ножом в сердце: во Львове жестоко убили лидера украинской рок-группы

4studio.com.ua

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Автор
Ирина Кулинич
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
при зеленском убийства грабежи это норма
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А на Россию это можно как нить повесить? Не?
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Ленин Владимир
Ленин Владимир
Pavlov Dmitry, Конечно можно .... ведь из-за чего то этот человек стал бездомным ... тут явно прослеживается рука Кремля....
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