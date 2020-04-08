Во Львове жестоко убили лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка – на него напал с ножом бездомный.

Трагедия произошла вечером 7 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

"На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода "Кинескоп", мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы "Лесик Band" (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия", – поделился Зинкевич.

Facebook Игоря Зинкевича

Стало известно, что Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца, медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Нападавшего опознали, он задержан.

Смерть отца подтвердила дочь Дацюка Кристина.

"Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки как-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышное прощание. Светлая тебе памяти, наш Дюдя", – написала она в Facebook.

ТСН

4studio.com.ua

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