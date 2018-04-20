ВМС Украины подразнили оккупантов возле Крыма

Военно-морские силы Украины провели учения возле временно оккупированной Россией территории Крыма.

"В Военно-Морских Силах ВС Украины провели учения по обороне морского побережья. В течение нескольких дней вблизи административной границы с временно оккупированной территории АР Крым подразделения Командование морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины с приданной артиллерией проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника", – сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ Facebook.

Отмечается, что артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.

Морские пехотинцы выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал о рисках наступления кораблей РФ в Азовском море.