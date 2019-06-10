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Визиты Бойко и Медведчука в Россию: в СБУ прояснили ситуацию

1.4тЧитать материал на украинском

В Службе безопасности Украины заявили, что расследуют поездку основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука на переговоры в Кремль.

Таким образом СБУ в Facebook отреагировала на спор, который разгорелся по этому поводу между Администрацией президента Владимира Зеленского и Генеральной прокуратурой.

Отмечается, что политикам вменяют преступления, предусмотренные ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК.

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Бойко и Медведчук

Бойко и Медведчук

ТСН

"Сейчас продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 21.02.19 года лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины", – сказано в заявлении.

Также в СБУ отметили, что второй визит Бойко и Медведчука в Санкт-Петербург, который состоялся 7 июня, также может быть проверен в ходе указанного уголовного производства.

"Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ", – резюмировали в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ГПУ зарегистрировала три уголовных производства после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

  • В Администрации президента раскритиковали такое решение, призвав обратить внимание на поездки Бойко и Медведчука в Россию.

  • В ГПУ, в свою очередь, отметили, что дела о государственной измене расследует только СБУ.

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Персоны
Юрий БойкоВиктор Медведчук
Место
Украина
Тег
СБУ
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
ну шо сказать-Жуков и Рокосовский смотались на денёк в ставку Гитлера..."дедываевали"...)
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