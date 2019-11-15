"Визги, крики и детский плач": появились новые подробности жуткого убийства 5-летней девочки в Крыму

Отчим ранее пропавшей в оккупированном Россией Крыму пятилетней Даши Пилипенко, которую он убил и закопал недалеко от дома, постоянно бил ее.

Помимо этого, он всячески издевался над малышкой. Об этом рассказали соседи семьи, сообщают "Вести Крым".

Они отметили, что Даша – не родная дочь Александра Пилипенко, два года назад семья переехала в село Кропоткино Роздольнеського района Крыма с российской Иваново. С тех пор из их дома начали постоянно доноситься крики, ругань и детский плач.

Даша Пилипенко с родителями Комсомольская правда

Также соседям сообщили, что к ним девочка часто приходила искать защиты.

"Она прибегала вся в синяках – на руках, ногах. Я спрашиваю: "Даша, что с тобой?". А она: "Папа бил, папа щипал". Также говорила, что он всегда ее привязывал и запирал в доме", – рассказала одна из соседок.

Отметим, что на жестокое убийство пятилетней девочки в Крыму бурно отреагировали в соцсетях.

Даша Пилипенко Комсомольская правда

"Бьет, значит, любит! Русские исконные скрепы! Домашнее насилие от Бога! Послушайте – это "русский мир" в Крыму!" – прокомментировала видео с рассказами соседей семьи убитой девочки блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Помимо этого, она подчеркнула тот факт, что подобные преступления участились на полуострове после оккупации Россией.

"Большая часть жестоких, диких преступлений совершаются понаехами в Крыму. Это результат замены крымчан племенами дикой орды. Сознательной политики оккупанта. Это про убийство девочки в Раздолненском р-не. Понаехи из Иваново. Мамаша на зароботки в Китай чухнула. Дитя чужому козлу бросила", – добавила блогер.

Скриншот twitter.com/KrimRt

Скриншот twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL:

В аннексированном Крыму в селе Кропоткино Раздольнеского района пропала пятилетняя Даша Пилипенко. Об исчезновении стало известно 13 ноября. К поискам привлекли около 300 волонтеров и вертолет.

Позже в полиции сообщили, что пропавшую девочку нашли мертвой. К смерти ребенка причастен отчим девочки. В ходе допроса мужчина признался в убийстве.

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