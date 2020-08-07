ДК "Укроборонпром" - "прокладка" між державними підприємствами, які виготовляють техніку та озброєння для армії та головним замовником Міністерством оборони України.

На ДК "Укроборонпром" працевлаштовано біля 300 осіб, які мають найбільші заробітні плати в оборонно промисловому комплексі України. На утримання ДК "Укроборонпром" в 2020 році буде витрачено біля 500 млн. грн., що в середньому становить біля 1,7 млн. грн на рік. на особу.

Епоха бідності у співробітників прокладки ДК "Укроборонпром" закінчилася в травні 2019 року після призначення Зеленським "нової команди" під керівництвом Абромавічуса, Найєма та ще 10-ти осіб так званого “директорату”. Різноманітність посад, які вигадали для працевлаштування згаданих високоповажностей” вражає, наприклад є директор з інновацій, директор з трансформації, директор по взаємодії та інша екзотика. Під час відрядженнь керівники ДК "Укроборонпром" можуть дозволити собі

"світу" із підлеглих секретарів, перекладачів, інших осіб для підтримки належного емоційного стану під час перебування в іноземних країнах.

Керівники ДК "Укроборонпром" користуються автомобілями VIP класу, під час перельотів користуються місцями виключно бізнес або першого класу, розміщуються в п’яти зіркових готелях в центр міст із багатою історичною спадщиною. В ДК "Укроборонпром" вважається що торгівля зброєю вимагає певної життєвої філософії та стилю, деякі риси якого можна побачити в голлівудських фільмах, присвячених світовому ринку озброєнь, зокрема "Збройний барон" (Lord of war, 2005) з Ніколасом Кейджем в головній ролі. Але якщо в травні 2019 епоха бідності закінчилася у директорату ДК "Укроборонпром" у самого концерну вона почалася. Підприємства Концерну ввійшли в боргове піке внаслідок недолугості управлінських рішень, які призвели до значного скорочення виробництва на підприємствах, підпорядкованих ДК "Укроборонпром" та генерування збитків замість значних прибутків в попередніх періодах.

Громадська думка в Україні хибно сформована через контекст того, що попередній Президент України та перший заступник РНБО Гладковський нібито розкрадали ДК "Укроборонпром". Проте фінансова звітність

відображає протилежне, а саме - успішні результати діяльності ДК "Укроборонпром" до приходу так званої “нової команди”, та деградацію під керівництвом абромявічусів, найємів та інших директоратів.

• Чистий прибуток ДК "Укроборонпром" в 2018 році 3,581 млрд. грн.

• Чистий прибуток ДК "Укроборонпром" в 2019 році 1,597 млрд. грн.

Втрата 2 млрд.грн. чистого прибутку в 2019 році відбулася в зв’язку з провалом діяльності ДК "Укроборонпром" в 3-му, 4-му та частково в 2-му кварталі 2019 році, одразу після приходу “нової команди”

Динаміку триваючого падіння красномовно демонструють результати 1 кв. 2020, в якому “прогресивна нова молода команда” забезпечила формування збитку в (-681) млн.грн, проти прибутку в 645 млн.грн в 1 кв. 2019 року, коли ДК "Укроборонпром" очолювала попередня керівництво.

Результати 2 кв. 2020 - ще більш шокуючи, реальний збиток перевищує (-1.000) млрд грн., зараз “нова команда” старанно фальшує звітність, не проводячи в бухгалтерському обліку витрати понесені в 2-му кварталі 2020 р., з метою провести такі витрати 3-м кварталом коли “нова команда” перейде на

нове місце робити “реформувати” якусь нову галузь.

“Нова команда” провалила державне оборонне замовлення в 2019 році в зв’язку з невикористанням державних гарантій на загальну суму 6 млрд. грн., відповідно тисячі одиниць технікі не було поставлено в війська. Станом на 01 серпня 2020 року не викорисно жодної гривні з ліміту державних гарантій в 10 млрд. грн., передбачених в бюджеті на 2020 рік, тобто армія воюючої країни знову бути без техніки.

Особливої уваги заслуговують деталі джерел формування 500 млн., на які утримуються абромявічуси, найєми та інших директорати. Ці гроші наказом Абромявічуса забирають у працюючих підприємств у складі Концерну, затримуючи заробітну плату їх співробітникам з березня 2020 року. Внески на утримання ДК "Укроборонпром" у 2020 році було визначено, як 15% розміру отриманого чистого прибутку за 2018 рік (!) - тобто періоду коли Укроборонпромом керувала попередня команда та концерн був успішним. Бажання красиво жити понад усе. Новим керівництвом не було зроблено жодної спроби оцінити адекватність такого наказу в контексті результатів діяльності в 2019 році та спроможності окремих підприємств виконати такий наказ ДК "Укроборонпром" в 2020 році.

Враховуючи те, що фінансовий результат діяльності підприємств у складі ДК "Укроборонпром" у 2019 року був більш ніж вдвічі гірший ніж фінансовий результат 2018 року (менший на 2 млрд грн.) та те, що за результатами 1-го кварталу 2020 року було задекларовано збиток в 681 млн. грн., такі дії керівництва ДК "Укроборонпром" можуть бути кваліфіковані, як замах на доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської

діяльності.

Розуміючи жахливий стан справ на неминучу публічність зроблених помилок, генеральний директор Абромявічус нещодавно заявив, що він закінчив свою місію в ДК "Укроборонпром", а директорат на чолі з "взаємодійним" директором Найємом розробили законопроект № 3822, яким пропонується ліквідувати “старий” Укроборонпром забути та простити всі помилки та борги "новій команді" та створити “новий” Укроборонопром, як нове місце працевлаштування "зелених" реформаторів.

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