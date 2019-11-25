Виноваты оба? Журналист указал на важный нюанс в ДТП с Кулебой

В ДТП с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой ответственность с чиновником, поехавшим на красный свет, должен разделить второй водитель, превысивший скорость.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV журналист и общественный деятель, автор гражданской инициативы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк. По словам Андриюка, он много раз тщательно пересматривал видео аварии.

"Действия водителя Николая Кулебы не поддаются никакой логике. Там две полосы – одна полоса с зеленой стрелкой и крайняя левая на поворот. Николай Кулеба заехал на полосу с зеленой стрелкой. Водители-нарушители и наглецы объезжают поток на эту зеленую стрелку, но заезжают наперед, перед первым автомобилем. И когда уже все автомобили трогаются, они уже светофора не видят. Им либо бибикают, либо моргают, и тогда они уже трогаются вместе с потоком", – рассказал журналист.

"А он просто с другого ряда заехал, не дождался, пока все тронутся, и поехал на красный. Человек заехал на такой большой перекресток, с другой стороны фактически трасса, по которой все едут на большой скорости с превышением, и поехал дальше. Я не понимаю, чем он руководствовался и что у него было в голове", – отметил он.

Андриюк напомнил, что в машине чиновника было два ребенка, однако автокресла в салоне авто отсутствовали.

"Все это в куче – ребенок без автокресла, сознательно поехал на красный свет – это просто ужасная история. Я считаю, по-хорошему он должен был бы добровольно сложить полномочия. Это не поддается никакой логике", – подчеркнул общественный деятель.

При этом Андриюк отметил, что перекресток, где произошло роковое ДТП, находится в пределах населенного пункта, и там должен быть установлен скоростной лимит 50 км/ч.

"Я не оправдываю сейчас действия Николая Кулебы, они не поддаются логике. Поехать сознательно на красный – это ужас. Но водитель тяжелого микроавтобуса, наверное 3 тонны весит... Я почти уверен, что экспертиза подтвердит – он гнал 100 км/ч, а может и больше. Если бы водитель гнал хотя бы 69 км/ч, у него было бы больше времени на реакцию и на торможение. Даже если бы случилось такое ДТП, то повреждения автомобиля и человеческие травмы были бы намного меньше", – заявил он.

"Кулеба первоочередно виноват, но второй участник ДТП должен так же признавать, что его дурацкое превышение скорости в 2-2,5 раза в населенном пункте привело к этим травмам", – добавил журналист.

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