Винниччину потрясла трагедия: муж жестоко расправился с женой и покончил с собой

В Винницкой области муж застрелил жену, а после совершил самоубийство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы. Трагедия произошла в одном из сел Ямпольского района. Полиция нашла в жилом доме тела мужчины и женщины.

На теле погибшей 1978 года рождения обнаружено огнестрельное ранение в область грудной клетки. У мужчины 1976 года рождения — огнестрельное ранение головы. Полицией предварительно установлено, что мужчина застрелился сам. Рядом с телом хозяина лежало охотничье гладкоствольное ружье "Иж-17".

Отмечается, что обстановка вещей в доме не нарушена, а входная дверь была заперта изнутри. Правоохранители считают, что мужчина застрелил жену, после чего совершил суицид.

Начато расследование происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства и причины совершения преступления.

Иллюстрация Гродно 24

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