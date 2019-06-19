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Винниччину потрясла трагедия: муж жестоко расправился с женой и покончил с собой

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В Винницкой области муж застрелил жену, а после совершил самоубийство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы. Трагедия произошла в одном из сел Ямпольского района. Полиция нашла в жилом доме тела мужчины и женщины.

На теле погибшей 1978 года рождения обнаружено огнестрельное ранение в область грудной клетки. У мужчины 1976 года рождения — огнестрельное ранение головы. Полицией предварительно установлено, что мужчина застрелился сам. Рядом с телом хозяина лежало охотничье гладкоствольное ружье "Иж-17".

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Отмечается, что обстановка вещей в доме не нарушена, а входная дверь была заперта изнутри. Правоохранители считают, что мужчина застрелил жену, после чего совершил суицид.

Начато расследование происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства и причины совершения преступления.

Иллюстрация

Иллюстрация

Гродно 24

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области 61-летний мужчина застрелил своего сына, а затем совершил самоубийство.

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Место
УкраинаВинница
Теги
самоубийствополициястрельба
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