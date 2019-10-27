Добровольцы вывезли оружие из зоны разведения на Донбассе

Ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, участка разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД на странице в Facebook. Уточняется, что это произошло по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По состоянию на 27 октября в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности, в Золотом-4 и Екатериновке, как отметил Троян, находится лишь группа волонтеров без оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Politeka

Отмечается, что в этих двух населенных пунктах работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан.

"Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", – сказавТроян.

Он добавил, что полиция и гвардия выполняют свои задачи по назначению, в частности будут проводить антидиверсионной работу против НВФ в зоне разведения войск.

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