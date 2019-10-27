Добровольцы вывезли оружие из зоны разведения на Донбассе

Ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, участка разведения сил и средств на Донбассе.
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД на странице в Facebook. Уточняется, что это произошло по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По состоянию на 27 октября в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности, в Золотом-4 и Екатериновке, как отметил Троян, находится лишь группа волонтеров без оружия.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Politeka
Отмечается, что в этих двух населенных пунктах работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан.
"Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", – сказавТроян.
Он добавил, что полиция и гвардия выполняют свои задачи по назначению, в частности будут проводить антидиверсионной работу против НВФ в зоне разведения войск.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
16 октября Зеленский официально подтвердил, что Киев будет ждать 7 дней тишины и только тогда начнет отвод войск.
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