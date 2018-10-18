''Весело смеется'': Зайцеву подловили на лжи о тяжелой болезни

Подозреваемая в жутком ДТП на Сумской в Харькове, в котором ровно год назад погибли шестеро, Елена Зайцева на самом деле чувствует себя отлично и даже смеется в суде.

Об этом OBOZREVATEL рассказала пострадавшая Ксения Евтеева, которая потеряла в этой аварии родную сестру Диану Берченко и мужа Александра Евтеева.

"Мои родители тогда пошли на суд и находились недалеко от Зайцевой. Они рассказывали, что ничто не предвещало беды, потом она сама начала дергаться, будто бы у нее судороги. Это все видели. Да и люди, которые имеют отношение к СИЗО говорят, что там она себя вполне нормально чувствует и даже весело смеется", - подчеркнула она.

Елена Зайцева

Адвокат родных погибших Лариса Матвеева также говорит, что ни один врач, который обследовал Зайцеву, так и не смог дать заключение, что она действительно больна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно год назад в самом центре Харькова на перекрестке с улицей Сумской произошло страшное ДТП. Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, на огромной скорости вылетел на перекресток на запрещающий знак светофора и столкнулся с Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. Погибли шестеро.