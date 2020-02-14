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14 февраля • обновлено в 07:34
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Весь двор в крови: появились жуткие подробности убийства собакой ребенка под Харьковом

2.6т
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Ротвейлер, который загрыз до смерти четырехлетнего малыша в Харьковской области, сильно искусал и его бабушку.

Животное усыпили сразу же после трагедии. Об этом сообщает ТСН. Ранее пес, купленный почти месяц назад, не проявлял агрессии и не нападал на людей.

В день трагедии ротвейлер перепрыгнул через ограду вольера и бросился на ребенка. Мальчик умер мгновенно.

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"Весь участок был в крови, брызги повсюду были крови. Там и бабушку покусала собака, у нее покусанные конечности. Раны многочисленные. На голове, волосистой части, лице, на груди, шее, животе, на верхних и нижних конечностях", – сообщил заведующий Красноградского отделения судмедэкспертизы.

Семью, в которой случилось горе, называют благополучной. Смерть ребенка в полиции квалифицировали как несчастный случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия случилась, когда бабушка на несколько минут оставила внука без присмотра во дворе частного дома.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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