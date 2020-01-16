Версию с предателем в самолете МАУ разбили в пух и прах

В соцсетях Ближнего Востока активно обсуждается версия о том, что на борту самолета Boeing 737, который был сбит в Тегеране (Иран), мог находиться человек или группа лиц, которые помогли ликвидировать командующего Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Таким образом, по лайнеру якобы был нанесен намеренный удар с целью отомстить "предателям".

OBOZREVATEL попросил оценить эту версию военного эксперта Юрия Бутусова, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирину Верещук и председателя Всеукраинского общественного объединения "Украина в НАТО" Юрия Романюка.

Главное:

Версия с предателем на борту самолета МАУ выглядит сомнительной.

Главный аргумент состоит в том, что не обязательно сбивать самолет, чтобы наказать предателя. Для этого есть множество других способов.

Украинский самолет был сбит не случайно, а намеренно, но месть за Сулеймани здесь ни при чем.

Юрий Бутусов назвал ближневосточную версию "полным бредом". "Но это не было случайностью. Наш самолет сбили намеренно. Это сделало руководство Ирана, которое планировало операцию против Соединенных Штатов. Они намеренно подставили живой щит, подставили гражданские самолеты для того чтобы затруднить ответные действия американской авиации", – убежден он.

"Они начинают боевые действия, разворачивают системы ПВО, ведут огонь баллистическими ракетами. И тут же разворачивают зенитно-ракетный комплекс, ожидая, что по ним будет ответный удар, дают разрешение вести огонь по неопознанным воздушным целям. И какой-то расчет действительно бьет на поражение по самолету", – сказал он.

"Ничего случайного здесь нет. Случайно только то, что они сбили один самолет, а могли сбить больше", – убежден эксперт.

Касем Сулеймани

"Не надо сбивать пассажирский самолет, чтобы наказать предателя", – заявил Юрий Романюк и привел целый ряд аргументов против этой версии.

"Прежде всего, билеты на самолет покупаются заранее. Но даже если билеты были куплены непосредственно перед вылетом, иранские спецслужбы должны были знать об этом. Они следят за каждой фамилией в списке пассажиров, особенно в такое непростое для них время", – сказал он.

"Если предатель сел на борт, то от момента регистрации до момента взлета оставалось еще, как минимум, 3 часа. Известно, что вылет этого рейса был задержан еще на час", – продолжил Романюк.

Он также обратил внимание на тот факт, что самолет был сбит всего спустя несколько минут после вылета. "Неужели иранские спецслужбы узнали обо всем в первые минуты полета?" – спросил он.

По мнению эксперта, даже если это было так, иранские спецслужбы должны были действовать, "как действуют все спецслужбы мира": "они звонят диспетчеру аэропорта и приказывают немедленно вернуть борт. Все рейсы обязаны подчиниться, это требование ИКАО". Если бы самолет отказался возвращаться, были бы задействованы истребители, которые бы принудили борт вернуться на аэродром, убежден Романюк.

"Самолет сбили не случайно, а с явно преступными намерениями. Но точно не потому, что там летели иранские предатели", – резюмировал он.

Ирина Верещук напомнила о заявлениях, прозвучавших из уст представителей "наших официальных правоохранительных и других структур".

"Вчера (15 января, - Ред.) мы заслушали заместителя офиса генерального прокурора, который сообщил, что рассматриваются четыре версии, среди которых – сбитие самолета ракетой. Но нет ни одной версии, подобной этой. То есть на сегодня украинская сторона не рассматривает такую версию".

В то же время нардеп убеждена, что, "если такие информационные вбросы есть, их, конечно, должны анализировать наши соответствующие органы. Та же внешняя разведка".

"Мы должны быть готовы к любым, даже самым неожиданным, вариантам развития событий. Ведь еще очень далеко до завершения расследования. Мы только начинаем разбираться. Нужно использовать все возможности, чтобы установить истину", – резюмировала она.

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