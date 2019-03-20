"Вернули долги": в Госдуме нагло оправдали оккупацию Крыма Россией

Депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Россия якобы была вынуждена аннексировать Крым, чтобы рассчитаться с долгами перед его жителями.

По его словам, крымчане в 1991 году якобы не хотели входить в состав Украины, однако страна-агрессор тогда проигнорировала их. Циничное оправдание преступления Кремля он выдал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аннексия Крыма Korrespondent.net

"Когда мы принимали решение о том, согласиться ли на вхождение Крыма, на осуществление его воли здесь в России, то мы этим самым возвращали крымскому населению долги. Потому что в 1991 году они ясно выразили на референдуме свою волю не быть в Украине. Они проголосовали в 1991 году на первом общекрымском референдуме в январе 1991 года за то, чтобы они были прямым участником союзного договора. То есть вышли из Украины, чтобы членствовать в общем СССР", — сказал Затулин.

Кроме того, он попытался высмеять неоспоримый факт того, что Крым является территорией Украины. Он назвал это исторической ошибкой, совершенной Никитой Хрущевым в нарушение законодательства СССР.

"Скажите, пожалуйста, с каких это пор Крым стал украинским? С 1954 года. В результате незаконного решения, которое даже по советским нормам вообще никуда не пролазит. Никого из наших предков не спрашивали. Вы раздуваете все это паникадило по поводу того, что "вы у нас отобрали наш землю украинскую" — она никогда не была вашей. Это было воровство в 1954 году. Просто оно было с отложенными последствиями, потому что был общий СССР", — самоуверенно подытожил скандальный российский политик.

Константин Затулин Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее он заявил, что не менее эффективным, чем война, в Украине было бы воздействие на "российских соотечественников" и работа с пророссийскими политическими силами.

Также Затулин оскандалился, сказав, что Россию устроила бы только такая новая власть Украины, которая превратила бы ее в федерацию. Вместе с тем, он признал, что такое развитие событий, о котором мечтает Кремль, маловероятно.

Одиозный депутат РФ цинично заявил, что без гибели Небесной Сотни на Майдане страна-агрессор не смогла бы захватить Крым. Он назвал это преступление "праздником со слезами на глазах".

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