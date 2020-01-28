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28 января • обновлено в 21:36
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Война за независимость продолжается: на Донбассе подорвались бойцы ВСУ

1.6т
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Во вторник, 28 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения. Об этом на странице в Facebook проинформировала пресс-служба ООС.

Противник в течение суток обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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На Донбассе подорвались двое бойцов ВСУ

На Донбассе подорвались двое бойцов ВСУ

24 канал

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Березового – из гранатометов различных систем.

Карта ООС на 28 января

Карта ООС на 28 января

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • четыре раза рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм – 26 мин, 5 мин с 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ООС сообщили, что террористы зашли на украинские позиции в зоне разведения сил и средств в Луганской области и устроили обстрел.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости ЛНР Новости ДНР ООС Вооруженные силы Украины Новости Донбасса
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Г-да х-хлы, вы еще там не надорвали пупки с Россией воевать? А с 1941 по 1945 г.г. Генпрокурор СССР также выдавал Германии разыскиваемых на её территории преступников Германии? В 2018 году Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запросы о выдаче Российской Федерации десяти подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщает УНН. «Сообщаем, что в 2017 году российской стороне передано 8 человек, в отношении которых Генеральной прокуратурой Украины удовлетворены запросы о выдаче, в 2018 году — 10 таких человек», — говорится в ответе Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что с начала года РФ направила 42 запроса об экстрадиции, в двух запросах было отказано.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Может, дать людям Донбасса самим решать свою судьбу? Самоопределение или продолжение конфликта. Выбирай. Тэ.
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Курган Давид
Курган Давид
Раскина Элла, и людям оккупированной Карелии, Сахалина, Татарстана, Кавказа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Штефан дырка, перемогу уже придумал.
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Курган Давид
Курган Давид
Драго Кувалда, не дергайся, тебя все равно глубоко в мерзлоте не закопают.
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