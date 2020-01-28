Война за независимость продолжается: на Донбассе подорвались бойцы ВСУ

Во вторник, 28 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения. Об этом на странице в Facebook проинформировала пресс-служба ООС.
Противник в течение суток обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
На Донбассе подорвались двое бойцов ВСУ
24 канал
Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Березового – из гранатометов различных систем.
Карта ООС на 28 января
Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм – 26 мин, 5 мин с 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в ООС сообщили, что террористы зашли на украинские позиции в зоне разведения сил и средств в Луганской области и устроили обстрел.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.