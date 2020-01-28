Война за независимость продолжается: на Донбассе подорвались бойцы ВСУ

Во вторник, 28 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения. Об этом на странице в Facebook проинформировала пресс-служба ООС.

Противник в течение суток обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Березового – из гранатометов различных систем.

Карта ООС на 28 января

Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм – 26 мин, 5 мин с 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ООС сообщили, что террористы зашли на украинские позиции в зоне разведения сил и средств в Луганской области и устроили обстрел.

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