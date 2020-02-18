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18 февраля • обновлено в 16:37
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В Житомире военный повесился в душе: детали трагедии

1.4т
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В Житомире в общежитии воинской части военнослужащий-контрактник покончил жизнь самоубийством.

Парня нашли повешенным. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

"В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля поступило сообщение о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника в душевой кабине общежития", – сказано в сообщении. По данным экспертов, признаков насильственной смерти у военного не обнаружено.

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В Житомире военный повесился в душе

В Житомире военный повесился в душе

Liga.net

Также правоохранители нашли в мобильном телефоне военнослужащего скриншот с предсмертной запиской.

По факту гибели начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следствие рассматривает версию самоубийства военного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве застрелился военнослужащий из Управления государственной охраны.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Житомир
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Повесился в дУше или в душЕ?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
совiсть заела служить воровской власти
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