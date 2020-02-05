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7 февраля • обновлено в 07:41
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В жилье топов НАПК ночью проникли неизвестные

2.4т
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В ночь с 3 на 4 февраля неизвестные незаконно проникли в жилища руководителей двух департаментов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Как сообщается на сайте ведомства, в этой связи председатель НАПК Александр Новиков обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко. По его словам, факт проникновения в жилье чиновников можно считать посягательством на их безопасность.

Проникновение в дом

Проникновение в дом

ua-reporter.com

"Характер, время и другие обстоятельства этих действий дают основания утверждать о высокой вероятности их совершения организованной группой с целью внешнего давления на указанных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей", – говорится в заявлении НАПК.

Кроме того, Новиков подчеркнул, что сотрудники ведомства должны быть надежно защищены для того, чтобы эффективно и добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности. "Мы будем принимать все меры, чтобы обезопасить работников НАПК и их семьи от давления и противоправных посягательств", – заверил глава органа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 сентября Антикоррупционный комитет Верховной Рады получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

  • А 15 января Кабинет министров утвердил Александра Новикова новым главой НАПК.

  • В течение переходного периода перезагрузки Агентства обязанности его руководителя с 20 октября 2019 года выполняла Наталья Новак.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Игорь Клименко Руслан Рябошапка Александр Новиков
Место
Украина
Тег
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
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