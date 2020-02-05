В жилье топов НАПК ночью проникли неизвестные

В ночь с 3 на 4 февраля неизвестные незаконно проникли в жилища руководителей двух департаментов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Как сообщается на сайте ведомства, в этой связи председатель НАПК Александр Новиков обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко. По его словам, факт проникновения в жилье чиновников можно считать посягательством на их безопасность.

Проникновение в дом ua-reporter.com

"Характер, время и другие обстоятельства этих действий дают основания утверждать о высокой вероятности их совершения организованной группой с целью внешнего давления на указанных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей", – говорится в заявлении НАПК.

Кроме того, Новиков подчеркнул, что сотрудники ведомства должны быть надежно защищены для того, чтобы эффективно и добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности. "Мы будем принимать все меры, чтобы обезопасить работников НАПК и их семьи от давления и противоправных посягательств", – заверил глава органа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 сентября Антикоррупционный комитет Верховной Рады получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

А 15 января Кабинет министров утвердил Александра Новикова новым главой НАПК.

В течение переходного периода перезагрузки Агентства обязанности его руководителя с 20 октября 2019 года выполняла Наталья Новак.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!