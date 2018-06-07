УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Скандал с "Новороссией" под Одессой: всплыли новые подробности

8.2тЧитать новость на украинском

В гостинице Moncastro в Затоке, где для гостей транслировали телеканалы "Новороссия" и "Оплот", заявили, что такую услугу им предоставил провайдер.

"В отеле установлена система IP ТВ. Провайдер нам предоставил такой пакет и, к сожалению, выяснилось что в пакете, кроме украинских и английских каналов, есть и такие запрещенные каналы. Сейчас мы устраняем эту проблему, обратились к провайдеру "АТВ+", чтобы они нам поменяли пакет", - сказала OBOZREVATEL менеджер гостиницы Юлия.

Однако сам провайдер опровергнул нам данную информацию.

Новости
Скандал с трансляцией российских "звезд" украинским телеканалом: в Раде отреагировали

"Этой гостинице мы предоставляем только услугу интернета. Никакого IP ТВ мы им не подаем, у нас и договора такого нет. Скорее всего они подключились к интернету и транслируют телеканалы оттуда. Мы к этому никакого отношения не имеем", - пояснил директор компании провайдера Александр Булат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство информационной политики Украины составило список сайтов, которые рекомендованы для запрета в стране.

Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
31
5
Смешно
1
Интересно
17
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги