В Запорожской области утонул 6-летний мальчик.
В одном из сел Гуляйпольского района Запорожской области в пруду утонул 6-летний мальчик.
Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, вероятно, ребенок погиб в результате несчастного случая.
Сообщение о ЧП поступило к правоохранителям 25 августа около 12:00. Предварительно установлено, что мальчик во время прогулки упал в воду и утонул. Следов насильственной смерти не обнаружено.
По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство, с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Все детали трагедии устанавливаются.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Немировском районе Винницкой области 14-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с припаркованным на краю дороги грузовиком.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!