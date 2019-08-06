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В Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину: фото с места ДТП

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В городе Каменка-Днепровская Запорожской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину-пешехода, нанеся ей тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, которое ведет уголовное дело по факту ДТП (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 5 августа. Полицейский находился за рулем автомобиля "Daewoo" и наехал на местную жительницу на центральной улице города.

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ДТП с полицейским

ДТП с полицейским

Пресс-служба ГБР

В ГБР рассказали, что решается вопрос об объявлении подозрения мужчине и избрании ему меры пресечения. В случае, если вина полицейского будет доказана, ему грозит до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами.

ДТП с полицейским

ДТП с полицейским

Пресс-служба ГБР

ДТП с полицейским

ДТП с полицейским

Пресс-служба ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове автомобиль патрульной полиции сбил женщину с ребенком, в результате чего они были госпитализированы.

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Место
Украина
Теги
ДТП Национальная полиция Украины
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