В Запорожье задержали мужчин, стрелявших в нацгвардейца: опубликованы фото и видео

В Запорожье задержали двух мужчин, которые избили и ранили из огнестрельного оружия нацгвардейца.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, подозреваемые скрывались от следствия в городе Мелитополь. Одним из задержанных оказался сын бывшего сотрудника областной полиции.

Инцидент произошел в июне нынешнего года. Нападение на бойца Нацгвардии совершили после словесной перепалки.

"Военный попытался избежать дальнейшего продолжения конфликта и покинуть место происшествия. Но как только он повернулся спиной к нападающим - получил выстрел в спину, потом - в ноги", - сказано в сообщении.

Во время задержания у одного из подозреваемых обнаружили и изъяли незарегистрированное помповое ружье. Однако в пострадавшего стреляли резиновыми пулям из травматического оружия, владельца которого пока не установили.

В результате нападения нацгвардеец получил огнестрельное ранение грудной клетки, ранения легких, правой голени и ушиб головы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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