В Запорожье толпа подростков зверски избила двух девушек. Видео 18+

В Запорожье на школьном стадионе подростки жестоко избили двух девушек.

Как говорится в сюжете ТСН, пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

В результате одну из жертв госпитализировали в больницу с многочисленными травмами рук, тела и лица.

В Запорожье подростки избили двух девушек Скриншот видео

Полиция уже установила участников избиения, их обвиняют в хулиганстве.

Пострадавшие не надеются на правосудие. Родные жертв говорят, что инициатор издевательств имеет влиятельных родственников в правоохранительных органах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое злоумышленников избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу.

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