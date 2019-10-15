Главная Новости
15 октября • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Запорожье толпа подростков зверски избила двух девушек. Видео 18+

Читать материал на украинском

В Запорожье на школьном стадионе подростки жестоко избили двух девушек.

Как говорится в сюжете ТСН, пока одни били, другие наблюдали, снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

В результате одну из жертв госпитализировали в больницу с многочисленными травмами рук, тела и лица.

В Запорожье подростки избили двух девушек

В Запорожье подростки избили двух девушек

Скриншот видео

Полиция уже установила участников избиения, их обвиняют в хулиганстве.

Новости
Нокаут ногой в голову: в Днепре парень зверски избил девушку на улице

Пострадавшие не надеются на правосудие. Родные жертв говорят, что инициатор издевательств имеет влиятельных родственников в правоохранительных органах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое злоумышленников избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
23
0
Смешно
0
Интересно
14
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel