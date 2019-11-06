В Запорожье маршрутчик сбил ребенка и поехал дальше: вопиющее ДТП попало на видео

Вечером во вторник, 5 ноября, в Запорожье водитель маршрутки сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка и скрылся с места происшествия.

Мальчика отбросило в сторону, однако он смог подняться и отделался легкими повреждениями. Видео ДТП опубликовал в YouTube на своем канале патрульный полицейский Александр Буханец (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Авария произошла с маршруткой №80 на нерегулируемом пешеходном переходе по пр. Соборному, 143. На кадрах видно, что водитель остановился через несколько метров после "зебры", уже сбив пешехода. Через долю секунды он тронулся и поехал дальше.

В Запорожье маршрутчик сбил ребенка и поехал дальше

Патрульные остановили маршрутку на соседней улице возле местного автовокзала. 35-летнего мужчину задержали. По словам правоохранителей, больше всего их поразило равнодушие пассажиров маршрутки. В момент ДТП салон был набит людьми, но никто не попытался остановить водителя, вызвать скорую или полицию.

Возмутились бездействием людей и в сети. "Кажется, я понял, почему в простонародье маршрутки старого типа называют скотовозками", – прокомментировал Буханец.

"Вот вы удивлены? Я, к сожалению, нет", – добавил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луцке авто сбило на "зебре" 10-летнюю девочку. Она попала в тяжелом состоянии в больницу.

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