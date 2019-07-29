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В Виннице на пожаре погиб 22-летний спасатель: детали трагедии

1.7т Читать материал на украинском

В Виннице погиб пожарный-спасатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 28 июля в 23:15 в реанимационном отделении городской клинической больницы умер прапорщик службы гражданской защиты Слободянюк 1997 года рождения.

Известно, что спасатель принимал участие в ликвидации пожара на поле в селе Рыбачье Литинского района Винницкой области.

Мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения. Спасти пожарного не удалось.

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Спасатель погиб на пожаре

Спасатель погиб на пожаре

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля под Днепром при пожаре заживо сгорела женщина.

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Место
Украина Винница
Теги
ГосЧС пожар
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Какой ужас, как жалко парня. Героически погиб. Погуглите "латвийский пожарный поймал человека". Они нас спасают, рискуя не костюмом или автомобилем, они рискуют жизнью. Поэтому их гибель это вдвойне трагедия. Вечная тебе память и Царствие Небесное, прапорщик службы гражданской защиты Слободянюк.
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