В Виннице на пожаре погиб 22-летний спасатель: детали трагедии

В Виннице погиб пожарный-спасатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 28 июля в 23:15 в реанимационном отделении городской клинической больницы умер прапорщик службы гражданской защиты Слободянюк 1997 года рождения.

Известно, что спасатель принимал участие в ликвидации пожара на поле в селе Рыбачье Литинского района Винницкой области.

Мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения. Спасти пожарного не удалось.

Спасатель погиб на пожаре

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля под Днепром при пожаре заживо сгорела женщина.

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