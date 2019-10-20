В Венгрии нашли труп украинца: первые детали

В венгерском городе Надьканиже с многочисленными травмами найдено тело украинца.

В причастности к преступлению обвиняют напарника погибшего мужчины, сообщил представитель прокуратуры округа Зала Чабуа Пиргера, передает Mukachevo.net.

В Венгрию украинец уехал работать водителем. Перед смертью его видели со своим 37-летним напарником в месте отдыха для водителей в городе Надьканиже. После этого мужчину нашли мертвым с многочисленными травмами головы и спины.

По словам коллеги погибшего, который также является уроженцем Украины, он видел напарника, который лежал на земле, но решил, что тот просто спит, и не вызвал ни медиков, ни полицию.

Труп "МТВ"

Сейчас мужчину подозревают в причастности к преступлению, в частности, его обвиняют в неоказании помощи. Продолжается следствие, напарник погибшего пока не имеет права выехать за пределы Венгрии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии микроавтобус с гражданами Украины на большой скорости вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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