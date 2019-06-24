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В Умани среди белого дня изнасиловали 15-летнюю девочку: первые подробности

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В понедельник, 24 июня, в Умани мужчина на улице напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. На розыск подозреваемого подняли личный состав полиции Черкасской области.

"Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрение нашего законопроекта №6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей",– отметил Аброськин.

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Полицейский сообщил, что аналогичное преступление было совершено в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка. Также в Винницкой области изнасиловали 4-летнего мальчика.

В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочерей.

В Умани изнасиловали девочку (иллюстрация)

В Умани изнасиловали девочку (иллюстрация)

dpchas.com.ua

Отметим, что на сайте Верховной Рады опубликована петиция – люди требуют принятия законопроекта №6607, который предполагает создание полузакрытого реестра осужденных за сексуальные преступления в отношении детей; усиление ответственности за подобные преступления, а также добровольную химическую кастрацию для тех, кто совершил особо тяжелые сексуальные преступления против детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаСумы
Теги
изнасиловали ребенкаполиция
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
То педофилы убивает ребёнка,то пи.де ры парады устраивают, то насильники продолжают зверствовать. Когда же это закончится?
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