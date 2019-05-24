В Украину не пустили "врага путинского режима"

На территорию Украины пограничники не пропустили российского писателя Антона Антонова-Овсеенко, который является ярым противником главы Кремля Владимира Путина.

Об этом в Facebook сообщил писатель Ян Валетов, отметив, что россиянин не смог пройти контроль в аэропорту "Киев" (Жуляны).

"Вчера вечером (23 мая) на границе, в Жулянах, не пропустили в Украину Антона Антонова-Овсеенко, автора книги "Три войны России с Украиной", российского либерала, человека свободных проукраинских взглядов. Оказывается, ему запрещен въезд с 9.06.2018 года. Почему? ХЗ. Абсурд. Он – враг путинского режима, друг нашей страны, настоящий русский патриот, борющийся за демократическую Россию. Почему так сделали?" – сказано в сообщении.

Валетов добавил, что не знает, пустили ли Антонова-Овсеенко в Украину, однако в 5:35 утра 24 мая он должен был улететь обратно в Минск.

Отметим, что российского писателя внесли в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

Антон Антонов-Овсеенко Facebook

Антон Антонов-Овсеенко Facebook

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Госпогранслужба Украины не пустила в страну двух российских актеров театра и кино, которые ранее незаконно посетили аннексированный Россией полуостров Крым.

Кроме того, российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд в Украину, заявил, что пересек государственную границу в поле рядом с Молдовой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал