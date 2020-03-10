В Украину не пустили соратника Путина: названо имя

Гражданином России, которого не пустили украинские пограничники, оказался член путинской партии "Единая Россия", обладатель медали "За возвращение Крыма", гендиректор "Литейно-механического завода" Карен Арутюнян.
Имя нарушителя удалось узнать OBOZREVATEL от источника в аэропорту "Киев" (Жуляны).
Так, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что гражданин России, которому было отказано во въезде в Украину – член политической партии "Единая Россия".
Карена Арутюняна на пустили в Украину
ya-grazhdanin.ru
"Кроме того, у него есть награды от президента РФ и российской Госдумы. По результатам пограничного контроля ему было отказано в пропуске через границу и запрещен въезд в Украину сроком на три года. О данном лице была проинформирована Служба безопасности Украины", – добавил Демченко.
По его словам, в тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.
Источник в аэропорту "Киев" рассказал OBOZREVATEL, что речь о Карене Арутюняне, гендиректоре "Литейно-механического завода" в Ногинске Московской области.
По данным, российских СМИ, Арутюнян родился 21 сентября 1965 г. в Ереване. Образование — Политехнический институт (1990 г.).
Трудовой путь начал на литейном заводе Глуховского комбината в должности главного инженера, а с 1997 г. стал директором ООО "Литейно-механический завод".
Награжден дипломом Всероссийского выставочного центра, почетными грамотами Администрации Ногинского района, Благодарственными письмами от Министерства иностранных дел РФ и Министерства Обороны РФ, а также от Главы Российской и Ново-Нахичеванской Епархии.
Женат, имеет сына. Кроме того, Карен Арутюнян является учредителем восьми предприятий.
Паспорт Арутюняна
Госпогранслужба
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину пограничники не пропустили главного редактора российского телеканала RTVI и журналиста Алексея Пивоварова.
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