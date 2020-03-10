В Украину не пустили соратника Путина: названо имя

Гражданином России, которого не пустили украинские пограничники, оказался член путинской партии "Единая Россия", обладатель медали "За возвращение Крыма", гендиректор "Литейно-механического завода" Карен Арутюнян.

Имя нарушителя удалось узнать OBOZREVATEL от источника в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Так, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что гражданин России, которому было отказано во въезде в Украину – член политической партии "Единая Россия".

Карена Арутюняна на пустили в Украину ya-grazhdanin.ru

"Кроме того, у него есть награды от президента РФ и российской Госдумы. По результатам пограничного контроля ему было отказано в пропуске через границу и запрещен въезд в Украину сроком на три года. О данном лице была проинформирована Служба безопасности Украины", – добавил Демченко.

По его словам, в тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

Источник в аэропорту "Киев" рассказал OBOZREVATEL, что речь о Карене Арутюняне, гендиректоре "Литейно-механического завода" в Ногинске Московской области.

По данным, российских СМИ, Арутюнян родился 21 сентября 1965 г. в Ереване. Образование — Политехнический институт (1990 г.).

Трудовой путь начал на литейном заводе Глуховского комбината в должности главного инженера, а с 1997 г. стал директором ООО "Литейно-механический завод".

Награжден дипломом Всероссийского выставочного центра, почетными грамотами Администрации Ногинского района, Благодарственными письмами от Министерства иностранных дел РФ и Министерства Обороны РФ, а также от Главы Российской и Ново-Нахичеванской Епархии.

Женат, имеет сына. Кроме того, Карен Арутюнян является учредителем восьми предприятий.

Паспорт Арутюняна Госпогранслужба

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину пограничники не пропустили главного редактора российского телеканала RTVI и журналиста Алексея Пивоварова.

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