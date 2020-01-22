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22 января • обновлено в 06:12
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В Украине создали первый военный квадрокоптер: как он выглядит

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Предприятие "Меридиан", которая входит в состав "Укроборонпрома" показало квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций.

Как сообщает пресс-служба концерна, это – первый военный квадрокоптер отечественного производства. Он оснащен двумя камерами (цифровая и аналоговая). Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Квадрокоптер "Берегиня"

Квадрокоптер "Берегиня"

Скриншот с видео

Отмечается, что раму из карбона напечатали на 3D-принтере. Устройство весит всего два килограмма благодаря легким материалам.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов, до двух минут, замена аккумулятора – до минуты. За три секунды квадрокоптер поднимается на высоту 100 метров. Скорость полета 120 километров в час.

В Украине создали первый военный квадрокоптер: как он выглядит

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковское конструкторское бюро имени Морозова, входящее в концерн "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 12 новых БТР-4, которые ранее не могли изготовить из-за проблем с импортным сырьем.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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