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6 мая • обновлено в 19:17
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Украинская контрразведка поймала агента ФБС, пытавшегося купить секретные данные

1.4т
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Украинская контрразведка поймала жителя Луганщины, который по заданию ФСБ установил контакты с военнослужащими ВС в районе Операции Объединенных сил, предложив им продать секретные сведения.

Данные, в частности, касались перспективных отечественных военных разработок в ракетостроительной отрасли, сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

О предложении агента ФСБ украинские военные проинформировали соответствующую спецслужбу.

Правоохранители задержали жителя Луганщины 6 мая при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации.

Контрразведка поймала агента ФСБ

Контрразведка поймала агента ФСБ

ssu.gov.ua

"По заключению экспертов, информация, которая могла попасть к российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства", – сказано в сообщении.

Контрразведка поймала агента ФСБ

Контрразведка поймала агента ФСБ

ssu.gov.ua

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (госизмена)УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Первоочередные следственно-оперативные действия проводятся под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила в Днепропетровской области трех интернет-агитаторов, которые призывали украинцев к протестам против карантина.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Луганска и Луганской области Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Теги
видео фотографии Служба безопасности Украины ФСБ Донбасс Новости Донбасса
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