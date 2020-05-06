Украинская контрразведка поймала жителя Луганщины, который по заданию ФСБ установил контакты с военнослужащими ВС в районе Операции Объединенных сил, предложив им продать секретные сведения.

Данные, в частности, касались перспективных отечественных военных разработок в ракетостроительной отрасли, сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

О предложении агента ФСБ украинские военные проинформировали соответствующую спецслужбу.

Правоохранители задержали жителя Луганщины 6 мая при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации.

Контрразведка поймала агента ФСБ ssu.gov.ua

"По заключению экспертов, информация, которая могла попасть к российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства", – сказано в сообщении.

Контрразведка поймала агента ФСБ ssu.gov.ua

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (госизмена)УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Первоочередные следственно-оперативные действия проводятся под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила в Днепропетровской области трех интернет-агитаторов, которые призывали украинцев к протестам против карантина.

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