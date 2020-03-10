СБУ разоблачила канал нелегальной поставки деталей к танкам и боевым самолетам из РФ через Украину в страны Азии.

Как сообщила пресс-служба ведомства, правоохранители задержали нелегальный груз в зоне таможенного поста аэропорта "Борисполь".

Харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из России агрегаты и узлы к бронетехнике и военным самолетам. В Украине они легализовали запчасти и отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.

Среди изъятых товаров военного назначения выявлено:

станции питания танковых стабилизаторов;

преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80;

электрогидравлические клапаны, входящих в состав систем управления боевых самолетов.

Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров – более одного миллиона долларов.

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам пресс-служба СБУ

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам пресс-служба СБУ

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам пресс-служба СБУ

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам пресс-служба СБУ

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам пресс-служба СБУ

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