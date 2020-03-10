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10 марта • обновлено в 21:19
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В Украине "отмывали" российские детали к танкам и боевым самолетам

1.6т
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СБУ разоблачила канал нелегальной поставки деталей к танкам и боевым самолетам из РФ через Украину в страны Азии.

Как сообщила пресс-служба ведомства, правоохранители задержали нелегальный груз в зоне таможенного поста аэропорта "Борисполь".

Харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из России агрегаты и узлы к бронетехнике и военным самолетам. В Украине они легализовали запчасти и отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.

Среди изъятых товаров военного назначения выявлено:

  • станции питания танковых стабилизаторов;

  • преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80;

  • электрогидравлические клапаны, входящих в состав систем управления боевых самолетов.

Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров – более одного миллиона долларов.

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

пресс-служба СБУ

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

пресс-служба СБУ

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

пресс-служба СБУ

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

пресс-служба СБУ

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

В Украине отмывали российские детали к танкам и боевым самолетам

пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, военная прокуратура поймала на взятке в размере 5 тыс. долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в концерн "Укроборонпром".

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
никог"да такого не было, и вот о пять))))
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