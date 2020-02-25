Заработали 4 млн евро: в Украине "накрыли" опасную группировку торговцев авто на еврономерах

В Украине поймали организатора и четырех участников преступной группировки, которые незаконно ввозили из стран ЕС автомобили, провернув мошенническую схему на 4 млн евро.

Задержание провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции, передает пресс-служба правоохранителей. Фигурантам сообщено о подозрении (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Задержанные оформляли в лизинг автомобили в Евросоюзе, переправляли их через границу Украины по поддельным документам, ставили на регистрацию и в дальнейшем сбывали. Правоохранители установили 56 фактов подобных преступлений.

Полиция поймала группировку, которая заработала 4 млн евро на авто из ЕС npu.gov.ua

В ходе расследования 25 февраля были проведены 80 санкционированных обысков на территории Киева, Львова, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ривненской и Херсонской областей.

Были изъяты документация, банковские карточки, 10 автомобилей элит-класса, номерные государственные знаки, наличные, оружие, патроны и наркотики. Кроме того, у фигурантов группы изъято по несколько загранпаспортов.

Полиция поймала группировку, которая заработала 4 млн евро на авто из ЕС npu.gov.ua

Следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора открыли уголовное производство по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст.28 ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Кроме того, следователи проверяют причастность к деятельности разоблаченной группировки сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть их сообщниками.

Полиция поймала группировку, которая заработала 4 млн евро на авто из ЕС npu.gov.ua

Полиция поймала группировку, которая заработала 4 млн евро на авто из ЕС npu.gov.ua

Полиция поймала группировку, которая заработала 4 млн евро на авто из ЕС npu.gov.ua

Полиция поймала группировку, которая заработала 4 млн евро на авто из ЕС npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее во время получения части взятки в общем размере 325 тысяч гривен ГПУ задержала и.о. директора госпредприятия "Закарпатский облавтодор" и начальника отдела его филиала.

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