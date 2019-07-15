В Украине начались обыски и задержания кандидатов в Раду. Фото и видео

В понедельник, 16 июля, в Закарпатской области начались массовые обыски и задержания кандидатов в народные депутаты в рамках производства по подкупу избирателей.

Об этом в Facebook профессор УжНУ Федор Шандор, отметив, что обыски проходят в Виноградовском, Ужгородском и Иршавском районах региона.

"Сегодня (16 июля) в 7:00 на Закарпатье началась массовая спецоперация по задержанию лиц, осуществляют подкуп избирателей. Задержанным вручены подозрения и им грозит от 3 до 7 лет заключения с конфискацией имущества. К сожалению среди задержанных есть многодетные матери и сельские учителя и врачи, и даже представители правоохранительных органов. Известно об аресте лиц в Виноградовском, Ужгородском и Иршавском районах. Как сообщили в ГУБЭП, спецоперация будет продолжаться до 21 июля включительно", – сказано в сообщении.

Так, обыски прошли у кандидата в нардепы Петра Добромильського. В Facebook опубликовали видео момента, как к нему пришли силовики.

mukachevo.net

mukachevo.net

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