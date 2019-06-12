В Украине на взятке в $500 тысяч поймали "банду" чиновников и полицейских

В Черновицкой области задержали чиновников и полицейских, которые требовали 500 тысяч долларов взятки.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Следователями ГБР за процессуального руководства ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались получить от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", – сказано в сообщении.

Генпрокурор отметил, что злоумышленников задержали при получении части денег в сумме 200 тысяч долларов.

Чиновников задержали на взятке

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Хмельницкой области за вымогательство взятки в более 400 тысяч долларов задержали сотрудников Государственной службы геологии и недр Украины.

В Киеве при получении взятки в 270 тысяч гривен задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" и начальника отдела указанного филиала.

ГБР и Нацполиция поймали в Киеве на горячем двух налоговиков-коррупционеров. Взятку в размере $12 тыс. получали заместитель начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователь этого же управления ГФС.

Также следователи центрального аппарата ГБР поймали прокурора Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области на получении взятки в размере $10 тысяч.

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