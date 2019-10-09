В Украине на известном курорте произошла смертельная трагедия

В Николаевской области на курорте в селе Коблево произошел обвал на стройке, в результате которого погиб рабочий.

Кроме того, двое человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"6 октября трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в Коблево для трудоустройства разнорабочими на одну из баз. Чтобы осмотреть объем работы, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту, что осталась от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что один рабочий погиб на месте, второго с травмами доставили в больницу. Третий пострадавший получил синяки и ссадины и от госпитализации отказался.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Коблево Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября в ДТП на автодороге Херсон – Николаев вблизи села Шевченково на Николаевщине погибли руководители криминальной полиции и управления противодействия наркопреступности области.

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