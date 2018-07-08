В Украине могла взорваться АЭС: что произошло

Сотрудники Службы Безопасности Украины вместе с Дирекцией Госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" частично блокировали работу одной из украинских АЭС с целью предотвращения возможных взрывов из-за использования некачественного оборудования.

Так, чрезвычайная ситуация могла произойти на "Южно-Украинской АЭС": оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения аварии техногенного характера, сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, которые контролируют безопасность работы атомной электростанции.

Во время досудебного расследования правоохранители также установили факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

Сейчас СБУ, совместно с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом" и руководством ОП" Южно-Украинская АЭС" принимают неотложные меры по демонтажу и замене неисправного оборудования. Также проводится комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии в провинции Восточная Фландрия произошло серьезное ЧП на АЭС: из-за утечки в системе охлаждения остановили первый реактор атомной электростанции "Дул".