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В Украине могла взорваться АЭС: что произошло

8.2тЧитать новость на украинском

Сотрудники Службы Безопасности Украины вместе с Дирекцией Госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" частично блокировали работу одной из украинских АЭС с целью предотвращения возможных взрывов из-за использования некачественного оборудования.

Так, чрезвычайная ситуация могла произойти на "Южно-Украинской АЭС": оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения аварии техногенного характера, сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, которые контролируют безопасность работы атомной электростанции.

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Во время досудебного расследования правоохранители также установили факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

Сейчас СБУ, совместно с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, ГП "НАЭК "Энергоатом" и руководством ОП" Южно-Украинская АЭС" принимают неотложные меры по демонтажу и замене неисправного оборудования. Также проводится комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии в провинции Восточная Фландрия произошло серьезное ЧП на АЭС: из-за утечки в системе охлаждения остановили первый реактор атомной электростанции "Дул".

Объекты
НАЭК ЭнергоатомСлужба безопасности Украины
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Ker Secre
Ker Secre
Заголовки Обоз дає класні: спеціально для вати і рашистів? СБУ виявила разом Енергоатомом- охреніти. Енергоатом це і є АЕС. Тобто, самі виявили невідповідність обладнання і виправили недолік. В чому проблема? контрафакт гуляє по світу давно і ніяке СБУ не допоможе, якщо самі спеціалісти його не виявлять.
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Соболева Марина
Соболева Марина
Последняя новость из страны победившего майдана – «Киевводоканал» предупредил жителей Украины о полном прекращении подачи питьевой воды. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте предприятия. Тем самым Украина окончательно превратилась в самую отсталую страну Африканского континента. Это даже не Европа!
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
а не перенести ли Южно-Украинскую АЭС в Тернопль, а Запорожскую АЭС в Иван-Франкивьск?
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Ker Secre
Ker Secre
Заголовки Обоз дає класні: спеціально для вати і рашистів? СБУ виявила разом Енергоатомом- охреніти. Енергоатом це і є АЕС. Тобто, самі виявили невідповідність обладнання і виправили недолік. В чому проблема? контрафакт гуляє по світу давно і ніяке СБУ не допоможе, якщо самі спеціалісти його не виявлять.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Ker Secre, разве только твою задницу, но тоже не стоит, а то она наверняка с глистами.
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