В Украине из-за снежной бури перекрыли дороги: карта

В среду, 23 января, в Украине из-за сложных погодных условий перекрыли дорогу в шести регионах страны.

В пресс-службе Национальной полиции отметили, что движение ограничено для тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств.

В частности, движение для грузовиков невозможен в Винницкой, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

В полиции добавили, что о снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Дорожная карта Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за резкого ухудшения погоды главам основных ведомств поручено перевести на круглосуточный режим функционирования штабов всех уровней.

Также синоптики сообщили, что в Украине активные атмосферные фронты, перемещающиеся с Балкан, принесут на большую часть территории страны ухудшение погоды.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!