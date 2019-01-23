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В Украине из-за снежной бури перекрыли дороги: карта

4.2тЧитать материал на украинском

В среду, 23 января, в Украине из-за сложных погодных условий перекрыли дорогу в шести регионах страны.

В пресс-службе Национальной полиции отметили, что движение ограничено для тяжеловесных грузовых и пассажирских транспортных средств.

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В частности, движение для грузовиков невозможен в Винницкой, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

В полиции добавили, что о снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Дорожная карта

Дорожная карта

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за резкого ухудшения погоды главам основных ведомств поручено перевести на круглосуточный режим функционирования штабов всех уровней.

Также синоптики сообщили, что в Украине активные атмосферные фронты, перемещающиеся с Балкан, принесут на большую часть территории страны ухудшение погоды.

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