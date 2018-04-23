"В Украине - геноцид": на КремльТВ разразились обвинениями

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике Евгений Ревенко обвинил власти Киева в геноциде собственного народа в ответ на слова министра иностранных дел Павла Климкина.

Соответствующее заявление он сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Ревенко, он работал в Киеве в 2007-2008 годах, когда при власти был Виктор Ющенко.

"Те, кто сейчас находится у власти в Киеве, просто какие-то враги собственного народа. Я вот вам просто цифры дам, которые размещены на сайте МВД. В 14-ом году к нам, в Россию, приезжало 2 млн 593 тысячи человек из Украины. 15-й – два миллиона 596, 16-й – 2 млн 581 тысяча и в 17-м году, несмотря на массированную "пропаганду" на местных телеканалах, 2 миллиона 333 тысячи человек", – сказал член комитета Госдумы.

Евгений Ревенко скриншот

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Он также добавил, что подавляющее большинство украинцев зарабатывает деньги в РФ и кормит свои семьи.

"Я не представляю себе рынок труда в Европе, который одномоментно может принять 2,5 млн человек. Куда эти люди пойдут? Это геноцид собственного народа. Потому что эти 2,5 млн человек кормят как минимум своих жен, детей, матерей и так далее. На эти 2,5 млн человек придется порядка почти 10 млн украинцев. Что они творят? Они не ведают, что творят. Это геноцид народа", – резюмировал Резенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Климкин рассказал, сколько на данный момент украинцев живет на территории РФ.